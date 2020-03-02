29-летняя певица Sonya Kay, племянница украинской легенды эстрады Софии Ротару, обескуражила вызывающим образом

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в черном топе из блестящего латекса с ярко-оранжевым ремнями на плечах. Стоит отметить, "тесный" материал обтянул каждый изгиб зоны декольте, заставив поклонников предаваться бурным фантазиям.

Кроме завораживающей картины с бюстом, безусловно, изюминкой наряда стали очки-маска с полупрозрачным красным стеклом, а также коронна Сонина прическа с двумя гульками-"шишечками" на голове.

Девушка заговорила под этим фото о важности доверия людям и веры в себя.

"Как важно верить в себя и иметь тех людей рядом, которые верят в тебя и поддерживают! Если у тебя есть цель и тебя не останавливают никакие трудности, а они точно будут на твоем пути, то ты достигнешь того, что хочешь! Не бойся изменений, это того стоит! 💫". - подписала кадр Соня.

Поклонники за несколько часов успели поставить почти 2000 "сердечек" и оставить уйму комментариев.

"Мала де такі взяла? В них світ вєрняк кращий!)"

"Я теж хочу бути зіркою!"

"Все завжди буде добре😉"

Ранее мы сообщали, племянница Ротару, которая собралась в скором времени выйти замуж, ошеломила фото с женатым красавчиком. Девушка сфотографировалась в обнимку с известным почти двухметровым спортсменом Александром Усиком. На фото Соня улыбается, тогда как боксер серьезно смотрит в объектив, и даже, кажется, немного испуганно, положив руку артистке на спину.

Также мы рассказывали, Соня взбудоражила поклонников, показав стройное тело в белом топе и такого же цвета трусиках. Певицу не смущают толпы фанатов, оставляющие сальные комментарии - тем более, когда есть, что показать.

"Дуже чарівна!"; "Неповторна спокусниця😍"; "Красуня😍💜❤️", - писали под этим жарким кадром.

Напомним, племянница Ротару избавилась от белья и показала, чем ее наградила природа

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару со своей любовью показала, как нужно отдыхать