Бывший муж популярной телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган серьезно заболел

Как передает Politeka.net, об этом информируют российские СМИ в своих Telegram-каналах.

Известно, что российский актер Максим Виторган лично обратился за помощью к московским медикам.

Сообщается, что бывший супруг популярной телеведущей Ксении Собчак пожаловался специалистам на повышенную температуру и отдышку.

Как пишут российские СМИ, Максиму Виторгану сразу же поставили серьезный диагноз, но он отказался от госпитализации.

"Максим Виторган обратился к столичным медикам из-за плохого самочувствия. Актер пожаловался на повышенную температуру и отдышку. Врачи поставили диагноз - пневмония. От госпитализации Максим Виторган отказался", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что дочь Максима Виторгана спутали с Ксенией Собчак. Свежий снимок его старшей дочери Полины опубликовала на своей странице в Инстаграм ее мать, актриса Виктория Верберг.

На фото 56-летняя Виктория стоит со своей 23-летней дочкой. У девушки собраны волосы, она обнимает мать.

Пользователи сети сразу же углядели в молодой актрисе схожесть с бывшей женой ее отца Ксенией Собчак и уже окрестили ее молодой копией Ксении.

Стоит отметить, что Максим Виторган состоял в гражданском браке с актрисой Викторией Верберг, которая была старше его на 9 лет. В браке родилось двое детей – дочь Полина и сын Данил. После расставания у Максима был еще один брак с менеджером Наталией, после чего актер женился на Собчак.

Как известно, у Виторгана отличные отношения с обеими бывшими женами, он уделяет много времени своим детям. Сейчас же у Максима новая любовь – 28-летняя актриса Нино Нинидзе, которая всего на несколько лет старше его дочери.

Напомним, что Максим Виторган показал, как развлекается с молодой любовницей: "Любит страшненьких...".

Как сообщала Politeka, любовница Виторгана утерла нос Собчак, вывалив главное достоинство: "Ничего себе!".

Также Politeka писала, что Ксения Собчак в провоцирующей позе набросилась на Шнурова, россияне в ауте: "Да начнется срач!".