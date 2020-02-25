28-летняя актриса Нино Нинидзе, новая пассия артиста Максима Виторгана, бывшего мужа ведущей Ксении Собчак, огорошила пикантным кадром
Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала главное достоинство. Девушка предстала в длинном сарафане с невообразимо экстремальным декольте. Мало того, она еще приняла соблазнительную позу, нагнувшись вперед, чтобы фанаты получше разглядели ее упругие и роскошные прелести. От такого снимка бросает в жар.
Нино сложила губы "уточкой", а руки свела впереди, увеличивая и без того внушительный бюст. На фон даже не сразу обратишь внимание: на заднем плане строения, напоминающие замок.
"о мужчины... мужчины!", - подписала блондинка фото.
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Поклонники в комментаниях засыпали девушку комплиментами, называя ее "нереальной".
"Красивучая, зараза👑❤️"
"В штабеля, укладывайтесь!!! 🌹"
"О Нино...Нино!😍"
"Огнище👍"
"Господи, и здесь началось 😂"
"«Укладка» сразу бросается в глаза 😁👌🏻"
"Нереальная👍🏻 и сарафан-отпад👌🏻"
"Ого, ниче себе 🎉🎉"
"Наградили же родители красотой такой😍"
Ранее мы сообщали, недавно Виторган с Нинидзе провели отпуск в Омане. Актер активно делился фото с красоткой в своем Инстаграм. В частности, бурю эмоций у пользователей вызвали кадры "на краю обрыва". На одном из них Нино прильнула к любовнику, поднеся запясться к его губам. Максим при этом смотрит вдаль, и как подметили фолловеры, не удосужился обнять девушку в ответ.
"И как этот мужчина мог быть женат на Собчак?🤦♀️"; "Планочка то падает к сожалению, женщинам хочется все лучше и лучше партнера, а мужчинам все проще и проще , это не про него а по жизни видно", - писали в комментариях.
Напомним, что Максим Виторган ошеломил страшным заявлением: «Руки сломали…».