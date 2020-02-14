Бывший муж российской телеведущей Ксении Собчак, актер Максим Виторган, проводит отпуск со своей новой девушкой

Пара находится в теплых краях, откуда часто публикует фото и видео, пишет Рoliteka.net.

Снимки тут же разлетаются по сети, а пользователи активно обсуждают отношения актера с певицей Нино Нинидзе.

Так, на недавних фото пара путешествует в легких нарядах. На снимках оба обнимаются, либо Нино позирует сама. Девушка загадочно сморит вдаль на одном из кадров, а на втором предстает в розовом платье и кроссовках.

Возвращаясь к фото, где Виторган позирует с девушкой, можно заметить счастливую улыбку Нино. Сам Макисм, в отличие от его спутницы, выбрал более спортивный вид одежды.

"Накануне Дня всех влюбленных #МаксимВиторган и #НиноНинидзе отправились в романтический отпуск 🥰 В полном уединении и тишине влюбленные проводят время за прогулками, расслабляющим массажем и полуденным отдыхом у бассейна", - написано в одном из постов, посвященных паре.

За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"А Виторган любит страшненьких)))))", "Очень приятная пара ❤️", "Такая интересная девушка ❤️", "Чего то он как столб стоит", "Классные 😍", "Она очень красивая👍", "Без Ксюшиных денег далеко не уедет.Не видать ему Куршавеля и Сардинии.Печалька😔", - написали пользователи сети.

Напомним, Максим Виторган и Нино Нинидзе только прошлым летом подтвердили давние слухи о своем романе.

Стоит отметить, что от брака с Максимом Виторганом у Ксении Собчак остался сын Платон, которому уже 2 годика. Развод с Витроганом окончательно был оформлен только в июне 2019 года, после чего Ксения сразу вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Ранее мы писали, что блогер Лена Миро заверила, мол Нинидзе закрутила роман с режиссером Шотой Гамисония, а Виторгана бросила.

Известно, что артистка играет главную роль в фильме Гамисония. Именно это и послужило поводом для разрыва отношений.

Более того, появилась информация о том, что артистка беременна. Из-за этого обстоятельства пара планировала сыграть свадьбу уже в марте.

Напомним, что бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына: «Всю ночь с…».

Как сообщала Politeka, Максим Виторган ошеломил страшным заявлением: «Руки сломали…».

Также Politeka писала, что бывший муж Собчак опозорил Путина за слова об Украине: "Как же это отказывается?".