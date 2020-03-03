Российская звезда Наталья Бочкарева решила отвести взгляд общества от недавнего скандала с наркотиками

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, актриса решила опубликовать в своем Instagram откровенное фото.

На снимке Наталья Бочкарева позирует голой в ванной, а самые сокровенные места российская актриса прикрыла пеной.

В публикации актриса, которая недавно угодила в скандал с наркотиками, поблагодарила своих поклонников за посещение ее концерта в Санкт-Петербурге.

Пользователи неоднозначно отреагировали на отчаянный поступок Натальи Бочкаревой. Кто-то посчитал попытку актрисы "словить хайп" откровенным снимком недостойным.

"Пенная вечеринка удалась", "Ну зачем ты выставляешь такое рыбонька?", "Уже не знает, как себя показать, да не бывать вам Бузовой", " Ох Наталья, вы же такая шикарная женщина, что с ума сойти можно и не скоро вернуться", "Весеннее обострение", "А кокаин до или после?", "Не заплывайте за буйки", "Аж ремень из штанов выпрыгнул", "Вы просто богиня", "Господи, какая же красота", - написали они в комментариях под публикацией актрисы.

Ранее мы рассказывали о том, что Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотическими веществами в белье. Наталия Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», разгуливала по улице с 0,69 грамма кокаина в трусах, из-за чего ее остановила полиция.

Актриса отрицала свою вину и заявила, что видео с ее задержанием якобы смонтировали, хотя на видеоролике Бочкарева отчетливо заявила силовикам, что у нее в белье спрятаны запрещенные вещества.

Бывшая помощница актрисы Дарья Дьяченко заявила, что Наталью Бочкареву, вероятно, подставили с наркотиками. Они долго сотрудничали и если бы актриса действительно употребляла запрещенные вещества, то она точно бы заметила.

Напомним, новое видео позора звезды «Счастливы вместе» слили в сеть

А еще Politeka писала, что звезду «Счастливы вместе» Бочкареву парализовало после скандала