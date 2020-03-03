Украинская певица MARUV удивила довольно необычными неоново-розовыми кадрами, напоминающим о презентации ее новой работы

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала фото, сделанные в стильном имидже - артистка позировала в кукольном образе с бледно-розовіми волосами.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Анна, как известно, довольно часто удивляет фанатов своими обтягивающими костюмами с прозрачными вставками и без капли стыда сверкает упругими прелестями. При этом не нарядом единым Анна покоряет фанатов: ее выступления всегда балансируют на грани приличия – звезда выступает на концертах в откровенных образах.

В этот раз певица решила окончательно озадачить публику откровенными фото "В стиле киски".

Так, MARUV анонсировала новый выпуск своего видеоблога под названием «Новая сила киски» с очень провокативной фотографией. На представленном кадре (и первом, и втором) звезда позировала в латексном розовом наряде. Главнім акцентом стал этот цвет, который заметен и на фоне съемки и на волосах звезды. Фанаты же были крайне раздражены - им не понравились столь откровенные и провокативные кадры.

До этогоMARUV показала новый образ на просторах Инстаграм. На фото певица позирует в колготках и длинных сапогах выше колена. Верх у MARUV тоже был из прозрачной сеточки. Можно легко увидеть белье через нее.

Образ певица дополнила шляпкой и большими серьгами. На фоне ничего не видно, так как снимок был студийным. Анна Корсун, такое настоящее имя певицы, сидела на одной ноге, а вторую задрала. На втором фото она уже ее выставила в бок, а грудь вперед.

"Сегодня международный день редких заболеваний))) с праздником. Не болейте", - написала Корсун под фото.

Напомним, MARUV раздвинула ноги и устроила грязные танцы в обтягивающих лосинах

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