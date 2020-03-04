27-летняя вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая удивила новым снимком с татуировкой на лице

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На снимке девушка стоит боком, а прямо на лице у нее сделано тату. Как оказалось, татуировка не настоящая. Это временный рисунок, который Зарицкая предложила сделать своим фанатам.

«Запечатлеть невероятные эмоции в сердце и на теле. Мы подготовили несколько соблазнительно-интересных временных тату by KAZKA», - сообщила певица.

Она попросила своих поклонников сделать тату на концерте 4 марта, который группа дает во Дворце Спорта. Отметим, что у Александры на щеке изображено лицо девушки с индийскими мотивами.

За час фото Зарицкой собрало более 1,5 тысяч лайков. Похоже, поклонникам понравилась ее идея.

«Боже, это невероятно круто и красиво», «Волшебно, как и ваша Сказка», «Вввоооуууу как круто выглядят тату», «Как всегда красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что группа поделилась новым совместным снимком. В кадр попали трое участников коллектива: вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш. Улыбающаяся Саша оказалась по центру между двумя красавцами-музыкантами, которые дурачились и смеялись.

Группа KAZKA стала известной после участия в шоу Х-фактор. Но настоящий прорыв им принесла песня «Поплакала». Этот сингл попал во всемирный чарт SHAZAM. Таким образом KAZKА стала первой украинской группой, которая попала в этот чарт. Кроме этого, KAZKA является рекордсменом среди украинских артистов в YouTube. Их песни возглавляли музыкальные рейтинги во многих странах мира.

Напомним, что музыкант группы KAZKA попал в больницу из-за шутки о харьковчанах: "если будете обижать, то...".

Ранее Politeka сообщала, что дерзкая солистка KAZKA замерла в томной позе ради необычных кадров: «Как вам?».

Также Politeka писала, что солистка KAZKA без комплексов показала пышную грудь крупным планом: "Божественный размер".