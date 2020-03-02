27-річна вокалістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька збентежила знімком, який присвятила триріччю виходу першої пісні "Свята"

Як передає Politeka.net, неймовірно тепле фото з'явилося в мікроблозі групи в Instagram. В кадрі - троє учасників колективу: вокалістка Олександра Зарицька, сопілкар Дмитро Мазуряк і мультиінструменталіст Микита Будаш. Усміхнена Саша опинилася по центру між двома красенями-музикантами, які пустували й сміялися.

В честь такої події колектив придумав конкурс для найбільш активних і відданих фанатів, про що повідомили в пості:

"Подарунки в день народження KAZKA🔥 Вперше — 10 переможців у масштабному розіграші 🙌🏻 Три роки тому ми випустили у світ нашу першу ластівку — пісню СВЯТА. А вже за три дні зустрінемось з вами у Палаці Спорту 😱 Сьогодні у нас спільне свято, і я хочу зробити вам подарунки. З нас: ▫️1 пара квитків «VIP FAN», з окремим входом на концерт, місцем біля сцени та можливістю відвідати репетицію..."



Раніше ми повідомляли, Зарицька здивувала публіку, виставивши загадкове фото у червоному кольорі. Артистка зняла себе крупним планом і обробила кадр в графічному додатку. На її щоках можна побачити написи «KAZKA» і «NIRVANA», які змінюються абстрактними візерунками.

«Як вам нова маска, яку ми присвятили концерту в Палаці Спорту? Приміряйте, робіть відео і фото, публікуйте і обов'язково тегайте нас», - написала співачка.

"Ти просто kazkова❤️❤️❤️"; "Вона дуже крута!🔥🥰"; "Казочка чекаємо!

❤️❤️❤️", - відгукнулися шанувальники в коментарях.

Також ми писали, Зарицька, відкинувши сором, здивувала відвертим чорно-білим фото в "сторыз", показавши трохи зайве на камеру. Зірка пильно дивиться в об'єктив, спокушаючи користувачів заглянути їй аж ніяк не в очі, а на пишний бюст.

Нагадаємо, солістка KAZKA вразила українців скандальною і жорстокої витівкою.

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