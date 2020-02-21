Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала нове фото в Инстаграме

На фото Зарицька позує крупним планом. Вона була в топі або з бюстгальтером. Видно було тільки бретельки. Кадр був зроблений дуже крупно і на ньому можна добре розглянути зону декольте Олександри, а також частина особи. Кадр виявився чорно-білим. На тлі можна побачити стілець, картину та інші елементи інтер'єру. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити опублікований кадр. Все із-за того, що Зарицька опублікувала його в сторіс Инстаграма, де така функція відключена.

Раніше ми повідомляли, що вокалістка групи KAZKA Олександра Зарицька збентежила визнанням з приводу насильства, факти якого відбуваються в їх колективі.

Виявилося, Саша б'є музикантів, а одного разу навіть зламала палець колезі Дмитру Мазуряку. Про це команда, включаючи щиросерде визнання самої Саші, розповіли у програмі «Слава+».

зокрема, музиканти розповіли, що в їхньому колективі, як у сім'ї: "отримуєш, але не можеш на це злитися".

Мазуряк поділився історією зі зламаним пальцем. Виявилося, Сашу розлютували його слова про те, що вона родом з Харкова.

Повідомлялося, що відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала мокре фото.

На знімку Олександра показує себе крупним планом. Можна помітити, що Зарицька або після лазні, або після ванної, намотала на голову рушник. При цьому співачка показала своє головне достоїнство у відвертому купальнику, який практично нічого не приховав.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією. Все із-за того, що Зарицька опублікувала кадри в сторіс, де така функція відсутня.

Нагадаємо, музикант групи KAZKA потрапив в лікарню через жарти про харків'ян

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