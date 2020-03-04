Экс-солистка «ВИА Гры», жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась откровенным видео

Ролик она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На видео, которое специально замедлили, артистка сидит на кресле в костюме и босоножках с большими каблуками. Певица пытается повторить кадр из фильма «Основной инстинкт», где персонаж Шэрон Стоун перекидывал одну ногу на другую. Правда, Джанабаева сделала это более экспрессивно. Все-таки, на ней были надеты штаны.

«Не засиживаемся и не скучаем!!! Даже если вы в офисе, займитесь делом. Минутка для разминки», - написала артистка.

За два часа видео посмотрели почти 20 тысяч раз. Поклонники неоднозначно восприняли выходку Джанабаевой. Одни оценили ее чувство юмора, а другие осудили за чрезмерную откровенность.

«Почему нет, когда да? Вы очень позитивная и элегантная) люди в интернете всё больше напоминают «бабушек на лавке», «Лично для меня это не красиво, при всём уважение к Вам. Извините, не понравилось. Скорее такая разминка для Бузовой )) но не для Вас», «Отвратительно», «Некрасиво», «Всё правильно. Движение - это жизнь!)», «Шэрон Стоун отдыхает!», «Нет, хрень какая...Бузова? Вроде не Бузова....», «Задорно)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 40-летняя Альбина Джанабаева выглядит очень молодо. Похоже, она сменила цвет волос, осветлив их. На свежем снимке артистка надела нежное платье голубого цвета, а волосы собрала в гульку.

Альбина Джанабаева стала известной после того, как ее взяли в женскую группу «ВИА Гра». Также она известна своим романом с Валерием Меладзе, которому она родила внебрачного сына. В конце концов артистка дождалась своего любимого и они поженились.

Напомним, что Альбина Джанабаева в развратном платье восхитила своим талантом: "Какая вы...".

Ранее Politeka сообщала, что Джанабаева покружилась в шелковой пижаме, посветив бюстом: "Повезло Меладзе".

Также Politeka писала, что полуголая Джанабаева показала в постели, чем соблазнила Меладзе: "Подняла бы повыше...".