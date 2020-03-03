Больную раком Анастасию Заворотнюк могли устроить в одну из лучших клиник Италии

Об этом пишет издание Дни.

Не исключено, что поездка Анны Заворотнюк в Италию не была напрасной, поскольку сразу несколько источников заговорили о переезде "прекрасной няни" на апеннинский полуостров.

Инсайдеры уверяют, что Анастасия Заворотнюк сейчас проходит реабилитацию после перенесённых операций и лечения от тяжелого недуга в европейской стране.

Журналисты также предположили, что лечение Анастасии Заворотнюк могла оплатить фигуристка Наоми Ланг, которая ранее состояла в отношениях с Петром Чернышевым.

Такую теорию они выдвинули после того, как в конце января Наоми Ланг опубликовала в своем Instagram трогательный пост, посвященный Чернышеву, в котором она намекает на скорую встречу с фигуристом.

Но официального подтверждения этой информации нет. Более того, в социальных сетях задаются вопросом, зачем Петру Чернышеву брать деньги на лечение у бывшей возлюбленной для больной раком Анастасии Заворотнюк, если у него есть множество других влиятельных друзей.

Напомним, страшный диагноз звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили почти год назад. Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья.

Через какое-то время в сети появились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.

Позже мы сообщали о том, что Анна Заворотнюк, подвергая себя смертельной опасности, отправилась в Италию.

Ясновидящая и экстрасенс Кажетта не исключает, что в скором времени Анастасия Заворотнюк может эмигрировать в Европу.

"Я вижу, что в скором времени Анастасия уедет из Москвы. Вероятнее всего, переедет в Европу. Она понимает, что в России спокойно восстанавливаться ей не дадут", – рассказала она в комментарии журналистам.

Напомним, Заворотнюк неожиданно решила прервать молчание, этого ждали все

Также Politeka сообщала, что мужа больной раком Заворотнюк подозревают в романе с коллегой, кадры "измены"