Украинская певица Вера Брежнева представила на серии кадров, сделанных во время новой и необычной фотосессии, нежный имидж

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, а также удивляя сменой имиджа, пишет Рoliteka.net.

Внешности певицы позавидует любая женщина. Артистка выглядит свежо и молодо. И неудивительно, ведь Вера постоянно следит за кожей лица. Чтобы не просто отвечать на любопытные вопросы поклонников по уходу за собой, а еще и помогать поклонникам в преображении, Вера создала целую серию косметики для девушек.

В этот раз артистка решила представить серию кадров, на которых позировала в коротком ярко-цветном платье, дополненного удлиненным жилетом и такого же цвета лосинами с бежевыми вставками на бедрах. Естественный макияж выгодно подчеркнул помолодевшее лицо Веры.

«С большой нежностью хочу представить вам необычную, но очень любимую мной съёмку 🌏

Не каждую обложку снимают на плёнку 🎞 Получилась очень стильная и интересная история, ищите в новом @lofficielukraine», – пишет Брежнева. Поклонники, как и ожидалось, сразу же принялись нахваливать новый образ звезды и приятно оценили перемены во внешности.

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Вера Брежнева показала совместное фото с дочерью в Инстаграм.

На фото Вера позирует в черных очках и какой-то одежде. Рядом с ней старшая дочь Соня Киперман, которая была в рубашке, скорее всего. Фото было довольно крупным планом и практически ничего не видно. Можно заметить только корзинку и сзади зонтик.

"Прилететь на несколько часов в ЛА, успеть дать концерт и увидеть свою любимую красавицу! Как всегда мало времени... До скорой новой встречи, Город Ангелов и Мой Прекрасный Ангелочек. А мы вылетаем в Сан-Франциско ✈️ сегодня в 19.00 увидимся на концерте", - написала Вера.

Напомним, Брежнева не удержалась и заговорила о новой беременности

А еще Politeka писала, что Брежнева представила новую песню, озадачив сеть

Также Politeka сообщала, что Брежнева осталась без одежды и прикрылась лепестками ради интимного кадр.