Многие артисты, которые принимают участие в шоу, после окончания проекта не могут расстаться со своими партнерами

Служебные романы не редкость в шоу-бизнесе, особенно, если артистам приходится долгое время проводить вместе. Рoliteka.net решила вспомнить, кто из звезд закрутил роман на проекте «Танцы со звездами».

Украинская певица Ирина Билык участвовала в проекте «Танцы со звездами» в паре с хореографом Дмитрием Дикусаром. После того, как пара ушла из проекта, они больше не смогли расстаться. Несмотря на разницу в возрасте и статусе, пара была вместе три года. Они даже поженились в Рио-де-Жанейро. Дикусар был четвертым мужем Ирины Билык.

Путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров по настоящему влюбился в свою нынешнюю жену, обладательницу титула «Мисс Украина» Александру Кучеренко во время участия в шоу.

Несмотря на то, что у Комарова плохо получалось танцевать, их пара достаточно долго продержалась в проекте, а их любовь стала крепче и привела их к алтарю.

В 2006 году на паркете засветилась звезда молодого хореографа Влада Ямы. Во многом он стал популярным благодаря певице Наталье Могилевской, с которой ему приписывали роман.

Несмотря на то, что долгое время пара отношения отрицала, позже Яма все же признался, что роман был. Напомним, что Могилевская гастролировала с танцором по всей Украине в рамках своего шоу «Этот танец».

Отметим, что романы приписывали еще многим участникам шоу. Например, СМИ долго пытались «поженить» хореографа Юлию Сахневич и актера Павла Вишнякова. Также журналисты приписывали роман телеведущему Владимиру Остапчуку, который недавно развелся с женой, с другой участницей шоу, актрисой Ксенией Мишиной. Кроме этого, Мишиной приписывали интрижку с ее партнером по «Танцам» Евгением Котом.

Напомним, что полуголый Влад Яма взбудоражил внешним видом, жена не сдержалась: «Король».

Ранее Politeka сообщала, что Дмитрий Комаров померился силами с другом-красавчиком и ошарашил внешним видом: "Пришлось попотеть".

Также Politeka писала, что Ирина Билык уехала на Донбасс и поразила новой внешностью: "Вы не Мерседес, вы...".