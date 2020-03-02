Популярний український хореограф, суддя проекту «Танці з зірками» Влад Яма здивував шанувальників новим образом

Фотографію він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку 37-річний Яма стоїть голий по пояс. Внизу на нього надітий шматок від сценічного костюма – спідниця або широкі штани. Ззаду на сцені видніється дим і тіні від фігури танцюриста.

«Вчора», - коротко підписав Яма знімок.

Пост артиста зібрав понад 5,2 тисяч лайків. Не стрималася і дружина Ями – Лілія. Вона поставила чоловікові лайк і залишила коментар до його відвертого знімку. Шанувальникам Ями фотографія дуже сподобалася.

«Як у виставі «Дихай», на якій я була років 12-13 тому))», «Це було сильно», «Король танців», «Ммммм.....шикарний», «Красень! Влад, ти супер!», «Видовищно», «У Вас дуже багатий внутрішній світ», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Влад Яма назвав перемогу Володимира Зеленського в проекті «Танці з зірками» незаслуженою. Як відомо, у 2006 році пара Ями з Наталією Могилевською програла в шоу парі Зеленського з Оленою Шоптенко.

«Я вважаю, що Вова танцював добре, але на голову Наташі був нижче за всіма параметрами. Крім гумору. Ну, якщо говорити в цілому про проект, в гуморі він був хороший. У танці теж хороший, але набагато слабкіше Наташі», — заявив танцюрист.

Яма також поділився спогадами про те, що в 2006 році в проект Зеленського брали як «маленького КВНщика», «Хлопця з Кварталу». Тоді ще нинішній президент не був такий популярний в Україні, як зараз.

«Не знали навіть імені, серйозно. Володимир Зеленський з'явився в 2006 році для людей, для всіх. Раніше не було», – заявив хореограф.

Нагадаємо, що Влад Яма забрався на червоний кабріолет і застиг в цікавій позі: "Влад, ти бомба".

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