Популярна українська співачка Ірина Білик побувала в Луганській області

Зірка опублікувала фото в Instagram з відповідною геоміткою "Сєвєродонецьк", повідомляє Politeka.net.

На знімку співачка позує на сцені, а позаду неї видно порожні крісла для глядачів.

Ірина вразила красою: її блакитні очі підкреслені синіми тінями, а пухкі губи - неяскравим блиском.

Артистка розпустила волосся, які впало їй на плечі. Зірка одягла все червоне.

Білик дивиться в камеру, посміхається і тримає великий букет квітів.

"Я завжди знала, що ви мене любите, море позитиву, Сєвєродонецьк, спасибі вам за чудовий початок мого ювілейного туру! Краматорськ зустрічай!", - написала артистка.

За чотири години пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Ірина, Ви навіть не «мерседес» , Ви «майбах» нашої естради ! Спасибі за концерт у Сєвєродонецьку! Світло, звук, танцюристи, костюми - вищий клас, свідчення великої поваги до глядача ! 😘🌹👏", "Я вперше була на Вашому концерті, в минулому році влітку потрапила на спільний концерт у Харкові і мене заворожила Ваша енергетика, вирішила, що обов'язково піду якщо буде можливість)...", "Величезне спасибі за чудовий вечір, за прекрасний концерт у Сєвєродонецьку!Ви найкраща!👏💐", "Іра! Дякую за цей прекрасний концерт!!! Все супер👏 Море позитиву, натанцювалися з дівчатами... Клас!!!😍👍👏🌹🌹🌹 Ви-шикарна!!!🌟🌟🌟", "Дякуємо за чудовий концерт-справжній подарунок 💝 для всіх нас !!!♥️⭐️🔥", "Чекаємо зустрічі😘", "Спасибі Вам величезне!!! ВИ Подарували море позитиву!!!👌👌👌⚘", "По весняному яскрава, наша Прима😘❤️❤️", "За весь той час жив в Україні, так і не сходив на ваш концерт, хоча завжди мріяв про це, всі пісні напам'ять знаю, Ірина дякую що ви є😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Білик позувала зі своїм чоловіком, Асланом Ахмадовим.

«Мій чоловік - режисер мого нового Шоу!! А я - його улюблена Артистка!! А може ваша улюблена людина бути режисером свого життя?», - підписала Білик знімок.

Фотографія зірки швидко набрала більше 11 тисяч лайків.

Нагадаємо, що Ірина Білик перервала мовчання і розкрила свій страшний діагноз: "Як у Фріске...".

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