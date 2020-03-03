Знаменитая певица Светлана Лобода показала стильные фото и видео, сделанные во время занятий спортом в зале

Артистка довольно часто выкладывает стильные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников. Причем и клипы и кадры из концертов вызывают не меньшую реакцию среди пользователей.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в разделе Стори часть тренировки. Как известно, артистка несмотря на плотный график, активно занимается собой и не забывает о своих тренировках.

Светлана уже не раз демонстрировала мастерство гимнастики и удивляла «стальным» прессом. На представленных кадрах артистка показала, как "накачала" ягодицы и бедра.

После рождения двух деток певица не только в отменной форме, но ещё и намеревается её улучшать. Отметим, поскольку кадры представлены в специальном разделе в Инстаграм, поклонники не смогли прокомментировать фото и видео Лободы.

Ранее звезда показала, как отдыхает с коллегами в Париже, куда отправилась после съемок клипа «Новый Рим». Отметим, артистка выглядит очень счастливо, позируя на фоне знаменитой архитектурной и культурной памятки Парижа.

Причем позировала Светлана в маске, акцентируя внимание на вирусе, который эпидемически распространился по территории всего мира. Похоже, артистка следует всем указаниям о том, как уберечься от заражения и напомнила другим об этом:

«Лувр закрыли. все тревожнее ежедневные новости. друзья , если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики , о безопасности в самолетах ,о масках, санитайзерах. сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена!!!! Это наше все #здоровье ❤️ берегите себя пожалуйста», – написала Светлана.

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