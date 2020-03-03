Популярная украинская певица Настя Каменских представила стильный образ в полупрозрачном платье и произвела фурор

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Звезда в этот раз решила представить поклонникам свой «Тик-Ток» образ Как известно, в последнее время звезда профессионально делает видео для популярной молодежной соцсети.

По этому поводу артистка даже поделилась секретами создания популярных постов и советами о том, где взять идеи для креативных кадров в специальном интервью, которое недавно дала.

К слову, сама Каменских не скрывает свою естественную красоту, поэтому перед записью ролика она также показала, как выглядит ее лицо без грамма косметики. После артистка в белоснежном наряде и с белым топом показала себя во всей красе.

Сложно не отметить скулы поп-звезды, которые стали ярче выделяться после того, как она скинула лишние килограммы. Они придают Каменских особого модельного выражения.

Ранее мы также сообщали, что в День Святого Валентина, звезда презентовала новый клип. Так, ролик на песню "Lollipop" появился на официальном канале артистки. Сама работа была представлена вместе с исполнителем Juan Magan.

Каменских в свою очередь отметила, что довольна работой с Juan Magan. В Инстаграм звезда также представила несколько пикантных кадров со своего клипа. А сегодня артистка, похоже, решила показать наиболее запомнившийся образ в ее последней работе.

Похоже, поклонникам пришелся по душе яркий образ в платье с перьями, который дополнили аккуратные украшения, колготки с каллиграфическим принтом и довольно смелый мейкап-смоки.

Напомним, Каменских в спортивном костюме высмеяли из-за неудачного кадра.

Как сообщала Politeka, Каменских удивила резкими переменами во внешности, фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Каменских забыла о стыде и показала "подружек" в одном кружеве.