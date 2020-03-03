Юная модель - дочь звезды Студии «Квартал 95» Елены Кравец Маша - много путишествует
17-летняя девушка показала, как побывала в Лондоне и добавила, что ей там отдыхалось очень хорошо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Марии.
Так на новых кадрах практически в самом центре Лондона Маша позирует на смотровой площадке в приглушенного персикового цвета блузке и джинсах с высокой талией. На каких-то фото девушка улыбается, на каких-то кокетничает на камеру:
"Лондон - было хорошо", - подписала Маша свои свежие опубликованные в сети снимки. Поклонники юной знаменитости написали под публикацией немало комплиментов в адрес Маши:
«Очаровашка 👍👍👍👍»
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«Машка😍😍»
«Яка красива😍✨»
«Какая улыбка😁😁»
Также в своих сториз Маша рассказала, что скучает по своим длинным волосам и позировала с телефоном у зеркала. На девушке была белая футболка.
Ранее девушка выложила несколько фото в своем микроблоге в Инстаграм. "Люблю пленку и друзей своих люблю", - подписала она снимки.
16-летняя Маша на одном из кадров решила с двумя подружками спародировать (неужели по стопам юмористки-мамы?) модный нынче в соцсетях жест, как "губки уточкой". Девушки закрыли глаза, видимо, изображая удовольствие на лице. В целом, забавная картинка получилась. На другом кадре, Маша с подружкой решили сфотографироваться "совсем по-взрослому". Девочки расстегнули рубашки и приспустили их, обнажив плечики. На третьем фото Маша поразила удивительно стильным образом: на ней коричневое пальто и белый худи с цветным принтом на груди.
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