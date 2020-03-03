Филипп Киркоров показал яркие личные кадры с весенней выставки

Певец покрасовался в роскошном цветнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости. Артист в ярком наряде позировал с букетом в руках.

Король российской эстрады появился на мероприятии, где были показанные прекрасные весенние цветы - ирисы, мимозы, тюльпаны и много других. Сам певец выбрал для похода на выставку джемпер с цветочным принтом и брюки.

Кроме того, что вокруг артиста была невероятная красота, его фолловеры также отметили, что он похудел, а некоторые - что заметно "постарел". Большинство же написали, что артист прекрасно выглядит на фоне такой потрясающей своими масштабами и оттенками красоты:

"Вау!!!"

"Красотища какая!"

"Уже не тот, что раньше, возраст..."

"Изящный какой-то, похудел, что ли?"

"...Женщины не хватает рядом))"

Ранее Киркоров позировал в чем-то напоминающее свитер, а также оранжевой футболке. Образ он дополнил белыми штанами. Филипп с детьми пошел на выставку, где смотрел картины известного художника. На кадрах можно увидеть, как семейство гуляет по галерее.

"Решили всей семьей проникнуться творчеством Сальвадора Дали и отправились на выставку в Манеже - «Сальвадор Дали. Магическое искусство». тобы приобщиться к чувству сколь прекрасного, столь и сюрреалистического... Хотя в нашей жизни и так много сюра 🦠 Но дети получили невероятное удовольствие и я даже удивился от их глубоких вопросов о символах и знаках в творчестве Дали и о его отношениях с Галой...👌🏼 Так масштабно художник еще никогда в России не выставлялся. Так что отправляйтесь в Манеж! За искусством! За прекрасным! Стоит того!", - написал Киркоров.

Фанаты успели посмотреть ролик более 40 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Филипп, здравствуйте))), как же приятно видеть Вас вместе с детками, с папой, Мари Филипповной и дядей- Вы Невероятные!!! Филипп, Вы Восхитительный папа!!! Спасибо Вам Огромное за Красивые сторис и видео, что показали нам эту Необычную выставку!!! Мы Вас Обожаем!!!", "Прекрасная экскурсия, всей семьёй!!!".

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