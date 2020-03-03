Известная в Украине актриса из студии «Квартал 95» Ирина Сопонару показала атмосферные и откровенные снимки, отдыхая на пляже

Актриса показала невероятной красоты закат и позировала в откровенном наряде на его фоне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

Так на новых опубликованных Ириной кадрах с отдыха она предстала перед камерой в черном топе или майке, а также коротеньких светлых шортах. Артистка настолько органично выглядела на берегу океана - она была расслаблена, не особо кривлялась на камеру - что просто очаровала своих фанов:

"Это любовь🧡", - подписала артистка свои фото, на что подписчики ответили:

«ИУэн🔥❤»

«Самая самая❤❤❤»

«👍👍👍👍👍👍👍👍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍»

«Красавица»

«Русалочка)»

Ранее мы писали, что артистка-комик из студии «Квартал 95» Ирина Сопонару сверкнула фигурой в купальнике.

Актриса отправилась на популярный экзотический курорт и показывает своим поклонникам в сети все красоты "сказочного Бали".

Так на новых опубликованных Ириной кадрах со сториз она позировала на лежаке с кофе и салатиком да так, что кроме стройных ножек, трусиков и татуировок знаменитости на животе более ничего видно не было. Кроме самой еды и напитков, разумеется.

Кроме того, артистка показала, как несется по улочкам острова на транспорте - на ней во время прогулки были коротенькие шорты, майка и при всем при этом звезда телеэкранов, похоже на то, что пребывала в прекрасном расположении духа.

Прокомментировать кадры Ирины ее поклонники в этот раз возможности не имели, но ранее они неоднократно лестно высказывались в адрес стройной блондинки-красавицы и писали, что она и артистка неплохая, и девушка очень привлекательная.

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