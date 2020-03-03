Российская актриса Кристина Асмус рассказала «о долгожданном периоде» и вспомнила о беременности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Здесь могла бы быть реклама шампуня))) 🧴 Но будет антизожный и антипостный текст 🤪🤦🏼‍♀️ У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность 😂 Попросили поправиться для роли. То бишь, 18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание 😁🍕🧁 Короче, весь привычный рацион мужа 😂 Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор 😂 Калории, я жду вас! (устрашающий смех)», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пост Асмус сопровождала красивым снимком, на котором элегантно заглядывает на камеру.

Ранее мы писали о том, что Асмус попала в больницу. После продолжительного скандала, видимо, организм российской артистки начал сдавать.

Так на новом опубликованном фото актриса предстала перед публикой в пиджаке с глубоким декольте и ярким макияжем, но сразу же отметила для подписчиков, что фото не из режима реального времени:

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит ‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция…», - пишет Асмус.

Артистка отметила, что она в ужасном состоянии сейчас и круглосуточно находится под капельницами с несбиваемой температурой.

Поклонники артистку, поддержали. Пишут, чтобы та держалась и выздоравливала поскорее.

Напомним, что Кристина Асмус в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".

Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.

Также Politeka писала, что исхудалая Асмус изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".