Звезда российского ТВ Ксения Собчак удивила поклонников видом в откровенном наряде

Новое фото телеведущая опубликовала в своем Instagram, пишет Politeka.net:

«Светить всегда! Светить везде! Праймер под макияж … уже давно в моей косметичке, благодаря этому продукту кожа сияет весь день, как после СПА на Мальдивах!...», - подписала Ксения свой новый снимок.

На фото кроме своего узнаваемого лица светская львица засветила частично еще и свою грудь. Фото Собчак в темном наряде со смелым декольте подчеркнуло ее формы, а на снимке лицо при макияже знаменитости выглядело каки-то необычным. Многие фаны Ксении Анатольевны отметили, что "она не похожа сама на себя".

В гримерке Ксения смотрела на стилиста, сфотографировалась сидя и вблизи, поэтому практически все ее самые "интересные" части тела можно хорошо рассмотреть на снимке:

«Как вы решились на рекламу этого…»

«Лицо, конечно, такое…»

«Молодец»

«Не доверяю…»

Ранее мы писали, что Собчак жестко высказалась по поводу похода в политику лидера группы Ленинград Сергея Шнурова. Телеведущая отметила, что выбранная Шнуровым партия Роста - удачный выбор как для главы партии, так и для исполнителя.

«Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире…», - написала Собчак.

Как известно, Сергей Шнуров решил пойти в политику, заявив, что «она сама постучала в его двери». По словам исполнителя, он хочет донести до людей в России, что жизнь в их стране можно сделать лучше.

Напомним, Собчак ошарашила внешним видом дома, Богомолову не повезло.

Как сообщала Politeka, бывший любовник Собчак рассказал, как избавился от светской львицы.

Также Politeka писала, что Собчак "отправила" россиян в ауте.