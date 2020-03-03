"Поза, конечно, еще та!"

Чуть ли не самый популярный в Украине хореограф Влад Яма опубликовал видео, где он весь вспотевший резвится на камеру

Шоумен порадовал поклонников видео, на котором он в "неприличной" позе подставил свое лицо под брызги орошающей газон конструкции, пишет Politeka.net. На кадрах Влад Яма позирует в позе "собачки", как отметили его фолловеры и в спортивном костюме:

«Кто хорошо побегал в День Рождения Жены, заслуживает освежиться!..🏃💦», - подписал свой пост Влад.

На кадрах видно, что артист, вероятно, пребывает на отдыхе: вокруг видна экзотическая растительность, а сам короткий ролик был сделан при закатном или восходящем солнце.

Поклонников звезды такое шуточное видео просто очаровало и они в комментариях к посту написали много чего приятного и также комичного:

"Красавчик""

«Я думал что это реклама игры про зомби»

«😂😂😂😂😂»

«В этом видео прям не хватает пышной шевелюры)😅»

"В позе собачки)))) ..."

Напомним, недавно Влад Яма сбрил Бороду и публикует фото и видео в новом стиле.

Так, хореограф поделился забавными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.

На кадрах можно увидеть, как хореограф лежит в постели и снимает себя на видео. При этом за кадром слышен детский смех. Можно предположить, что за развлечениями отца наблюдает маленький Лион.

Ранее мы писали, что Влад позировал в футболке, а рядом находилась супруга Лилия. Она была, скорее всего, в олимпийке или чем-то подобном. На фоне можно увидеть "Клона" из "Звездных войн".

Фанаты заметили, что Яма решил себе начать отращивать усы, пока отдыхает в США. Они успели поставить более шести тысяч лайков за непродолжительное время.

Напомним, помолодевший Влад Яма похвастался горячим фото с женой, поза впечатляет: «Какие изгибы!».

Как сообщала Politeka, Влад Яма назвал победу Зеленского незаслуженной: «В юморе хорош, но…».

Также Politeka писала, что Влад Яма ошарашил переменами во внешности, украинцы не сдержались: "Только не это...".