Бывший возлюбленный Анджелины Джоли и обладатель "Оскара" Тимоти Хаттон вляпался в громкий скандал

Об этом пишет таблоид BuzzFeed.

Канадская модель Сэра Джонсон заявила, что актер Тимоти Хаттон изнасиловал ее еще в середине 80-х.

Все это время женщина молчала, поскольку опасалась осуждения со стороны окружающих. Но движение #MeToo, которое обрело популярность в социальных сетях, заставило Сэру заявить о поступке звезды публично.

По словам Джонсон, их знакомство с бывшим возлюбленным Анджелины Джоли произошло случайно. На тот момент актер уже был обладателем премии «Оскар» и считался одним из самых перспективных новичков Голливуда. Вместе с друзьями Хаттон пригласил Сэру и ее приятельниц в отель.

«Я нервно сидела у телевизора, когда Хаттон подсел ко мне и начал гладить мои ноги. Я понимала, что это неправильно, но в тот момент растерялась. Потом он увел меня в отдельную комнату и настоял, чтобы его друг остался и смотрел. Я сопротивлялась и говорила, что он должен остановиться, но он повторял, что мне понравится», — поделилась воспоминаниями бывшая модель.

Тогда Джонсон было всего 14 лет, и Тимоти стал ее первым мужчиной. Модель призналась, что была очень напугана, поэтому сразу после секса покинула отель. Из-за инцидента она получила психологическую травму, с которой женщина не могла справиться несколько лет.

Сам же Хаттон свою вину отрицает и уверяет, что вообще не знаком с Джонсон, а рассказанная ею история не соответствует действительности.

Что касается Джонсон, то она намерена отстаивать свои права в суде и попытается засудить обладателя премии "Оскар" к реальному тюремному сроку.

Ранее мы рассказывали о том, что Брэд Питт пошел наперекор Анджелине Джоли. Перед вечеринкой, посвященной "Оскару", актриса выступила против его общения с семейством Кардашьян, ведь Питт хотел, чтобы их дети общались с его. Энджи сообщила - дети Кардашьян могут плохо повлиять на ее чад.

Поэтому Джоли поставила условие: если Питт хочет и дальше видеться с детьми, то он должен перестать общаться с Ким и Канье.

Скорее всего, Анджелина негативно отнесется к тому, что Брэд пошел наперекор ее условиям.

На названной вечеринке Канье поздравил Брэда с победой на "Оскаре". Они были рады встрече и шутили как старые приятели.

Также мы рассказывали о том, как Анджелина Джоли нашла себе любовницу в Голливуде. По словам актрисы, однажды она влюбилась в модель Дженни Линн Шимицу, с которой она могла вступить в брак.

Как призналась Анджелина Джоли, это произошло во время съемок драматического фильма "Ложный огонь" (Foxfire) 1996 года выпуска, когда она была биссексуальна.

Джоли встречалась с Дженни Линн несколько лет и между ними даже сохранялись отношения, когда у них были другие партнеры. В то время Джоли было двадцать лет, а ее избраннице - 30.

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