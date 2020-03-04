Певица Таисия Повалий рассказала, как чувствует себя после перелома ноги

Об этом звезда рассказала в комментарии журналистам, передают Дни.

Как известно, месяц назад несчастье атаковало Таисию Повалий: она неудачно упала и сломала ногу в двух местах.

Повалий призналась, что для нее это - настоящая трагедия, поскольку она привыкла выглядеть безупречно.

"Вчера была у врача, и он рекомендовал начинать потихоньку нагружать ногу. Слава богу, что у меня переломы без смещения – не пришлось быть закованной в гипс. Но пока доктор строго предупредил, что мне придется временно забыть про каблуки – только удобные тапочки. Для меня это трагедия, ведь всегда привыкла выглядеть безупречно", - откровенно заявила певица.

Она также в шутку заявила, что в произошедшем винован ее муж Игорь Лихута.

"В случившемся виноват Игорь. Он ведь меня постоянно подгогоняет – мол, концерты, эфиры, съемки, всегда надо спешить. Но, видимо, кто-то сверху подал мне знак, что лучше взять паузу, возможно, меня от чего-то временная обездвиженность уберегла. Например, сейчас опасно летать – везде этот коронавирус бушует", - добавила Таисия Повалий.

"Когда со мной случилась эта беда, я плакала, конечно, было больно и обидно, ведь столько планов нарушилось. Стараюсь побыстрее поправиться, поскольку в апреле в моем графике много выступлений и съемок – не могу подвести поклонников", - резюмировала певица и добавила, что травма не мешает ей общаться с любимым внуком.

Ранее мы рассказывали о том, как муж Повалий вызверился на украинцев. Он заявил, что Таисия Повалий не выступает в Украине, поскольку ее тут якобы "затравили".

"Таисия - гражданка Украины, она народная артистка Украины. Кто имеет право запрещать ей, гражданке Украины, народной артистке Украины, выступать и петь для украинских граждан?! Это они пусть делают какие-то выводы. А мы никаких выводов делать не будем. Мы - граждане Украины, Тая - украинская певица, она всегда ею была, есть и будет", - заявил он.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

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