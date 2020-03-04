Немногие звезды согласились дать концерт пострадавшим от взрыва на Чернобыльской АЭС более тридцати лет назад. Алла Пугачева был одной из них

О тех событиях рассказал муж примадонны российский юморист Максим Галкин в программе "Сегодня вечером". По его словам, после визита в Украину со здоровьем знаменитостей стало происходить непонятное. Так, вскоре у Иосифа Кобзона диагностировали онкологическое заболевание, а у Ирины Понаровской сел голос. У Пугачевой же начались серьезные проблемы с щитовидной железой.

Галкин рассказал, что, зная о трагедии, не все советские звезды решились на поездку, а те, кто все же выступил, в дальнейшем вложили немало сил и средств на то, чтобы поправить свое здоровье.

Отметим, самому Галкину на момент катастрофы, в 1986 году, было всего 10 лет. Он тогда и подумать не мог, что его будущая жена, 37-летняя Алла Пугачева развлекала пострадавших в зоне отчуждения.

Выйдя на сцену, Алла Борисовна сказала чернобыльцам: «Я понимаю, вам тяжело, вы рискуете жизнями, здоровьем. Но я не хочу, чтобы вы об этом думали. Отдыхайте, отвлекитесь!». Эти слова впрочем затем вырезали: ни о каком риске упоминать было нельзя. Об этом в своем время в интервью рассказывала советский редактор и сценарист Наталья Абрамова. По ее словам, примадонна даже решилась пригласить на танец молодого лейтенанта.

"Когда начальство увидело, что она пригласила на танец молодого лейтенанта, меня отчитывали, как школьницу: "Что это за программа? Она на костях танцует!", - рассказала Абрамова.

Ранее мы сообщали, Пугачева решила в этом году изменить своим традициям. Речь о "разрешении весны" - этот праздник Алла Борисовна придумала сама и, как правило, отмечала в первое воскресенье марта. Когда же 1 марта 2020 года к ее с Галкиным особняку пришла толпа фанатов, "вооружившись" плакатами и хорошим настроением, примадонна к ним не вышла. Зато людей в ответ поздравил Галкин, заснявший все действо.

Напомним, что Максим Галкин напугал развлечениями своих детей на ночь глядя: "С этого и начинаются...".

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