Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников, появившись на концерте "Иванушек International"

Не так давно артистка рассказала, почему будет периодически пропадать из социальных сетей, а также станет реже пополнять свою ленту в Инстаграм, сообщает Politeka.

По словам артистки, она на месяц избавилась от телефона в руках и это ей очень помогло, но теперь готова снова радовать яркими снимками, хотя уже не так часто, как это было ранее.

На новом кадре звезда похвасталась отдыхом во время концерта звездных коллег «Иванушек». Позируя на фоне поющей толпы и самих артистов, звезда похвасталась не только ярким макияжем, акцент которого на яркой помаде, но еще и новым платьем длинной в пол. Леопардовый принт на бледно-желтом платье удачно дополнил и завершил представленный лук.

«Кукла Маша, кукла Даша, Просто дети стали старше, Просто, просто все мы подросли..... P.S: А нам повезло выглядеть намного моложе своего возраста.☺️☺️☺️», – написала звезда под снимком в Инстаграм.

Как и ожидалось, поклонники были рады увидеть новый кадр:

«ты не на сцене а релаксируешь на танцполе забавная жизнерадостная получаешь от жизни удовольствие очаровательна и изящна пантерочка 🐆🌷🌷🌷», «Отличная энергетика и все так же им парням по 20 😅 как и нам . И песни никогда не стареющие )», «просто восхитительна Виктория)))))», «Солнечная улыбка !!!))) молодчинка !!!)))», «Точно как будто 18👍😂».

До этого звезда порадовала поклонников новой порцией снимков с отдыха. Как известно, девушка отдыхала на Мальдивах, где ежедневно устраивала горячие фотосессии в разных нарядах. Теперь Вика периодически выкладывает эти снимки. Каждый из них по-своему прекрасен.

На новых фото Смеюха одета в мини-платье бирюзового цвета. На снимках, где она приседает, можно рассмотреть то, чего артистке не стоило бы показывать.

«Все мы достойны любви Бога. Если Он прощает и любит нас, то и мы должны прощать и любить ближнего своего, понимать собственное несовершенство и бороться за лучшую жизнь! С прощёным воскресеньем, мои дорогие! Счастья, света и любви!», - написала Вика под фото.

За полчаса пост певицы собрал более 1300 лайков. Поклонники звезды в восторге от новых фотографий.

Напомним, что Виктория Смеюха без макияжа показала сочные мандаринки.

Как сообщала Politeka, звезда "НеАнгелов" сразила новым талантом после отпуска.

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