Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда Квартала 95, похвасталась красивой внешностью

Артистка опубликовала селфи в Инстаграм, на котором предстала в чарующем образе, пишет Politeka.net.

Звезда позировала в черном вельветовом наряде на пуговицах. Сквозь тонкую ткань проглядывалось белье Марты.

На шее артистки заметна тонкая цепочка с кулоном, а на плече - ручка от сумочки.

Марта сделала укладку, заложив за ушко волосы с одной стороны, тем самым она засветила аккуратную сережку.

На лице украинской знаменитости - макияж с акцентом на красивые яркие губы. Кроме того, красотка глаз подчеркнута коричневыми тенями и черным карандашом.

Адамчук смотрела в камеру и улыбнулась, от ее красоты нельзя отвести взгляда.

За час пост собрал более 300 лайков и немного комментариев.

"как портрет-писанный художником!", "Вы прекрасны😍", "😍👍", "Превосходная!", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук опубликовала фото, на котоорых предстала в черном, полупрозрачном гольфе.

Сквозь верх было видно белье знаменитости.

Также для фото Марта выбрала блестящие леггинсы и длинные черные сапоги.

Звезда выглядела стильно и очень соблазнительно.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук решила трогательно поздравить подругу-коллегу Веру Кекелию с ожиданием малыша.

На фото в Инстаграм предстали Марта и Вера - улыбающиеся, счастливые и веселые. Перва, изогнулась и ухватилась за живот, якобы она также в положении. Вере, очевидно, такой жест поддержки поднял настроение.

"Мой первопроходец ☺️ @kekeliavera", - подписала трогательное фото Марта.

Ранее сообщалось, что Марта Амдамчук позировала в белом халате. Артистка - без макияжа, у нее во рту красуется маленький цветочек. Отметим, что без косметики девушка выглядит не хуже, чем при полном параде.

«Минус три зубчика, плюс два импланта. Теперь мои слова - цветы. Ну, может, чуть больше зубчатые, чем раньше», - поделилась Марта подробностями из своей жизни с поклонниками.

За час фото артистки собрало почти 200 лайков.

Напомним, красотка из "Квартала 95" показала лицо вблизи и поразила внешним видом.

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