Дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная порадовала сеть яркими беременными фото

Недавно девушка публично рассказала, что готовится стать матерью во второй раз. Немногим погодя Антонина решила также показать свою маленькую дочурку Еву, которой два годика. А уже сегодня она представила целую серию фото, демонстрирующих уже заметно увеличившийся живот, пишет Politeka.net.

Отметим, возлюбленным 29-летней актрисы и старшей из дочерей Ольги Сумской Тони является российский актер Владимир Яглыч.

В этот раз звезда на серии новых «уютных» кадров решила показать себя в разных образах. Во время фотосессии девушка осталась без блузки, но в черном белье и такого же цвета пиджаке, с гордостью показывая округлившийся живот. А вот на втором кадре актриса решила в естественном виде показать себя в простом свитере, скрывающим ее фигуру:

«Эмоциональное состояние на мега уровне🙈 Я могу заплакать от того ,что в доме не оказалось яблока и засмеяться просто смотря вдаль и вспоминая что-то (со стороны выглядит этот процесс немножечко странно 🙈) 🎬Кино...кино я смотрю исключительно веселое и желательно с не очень сильной смысловой нагрузкой ,а лучше просто мультики. Ну про еду вы уже все поняли 👀», – подписала один из снимков Антонина.

Ранее сообщалось, что Ольга Сумская опубликовала пост, посвященный ее дочери Антонине Паперной. Звезда поделилась черно-белым фото Антонины и видео с ее участием.

На снимке красотка позировала в топе и жакете, накинутом плечи. Ракурс подобран такой что выделились формы девушки.

Антонина смотрела в камеру, приоткрыв губы. Взгляд девушки зачаровывает. Волосы волнами спустились на плечи красотки.

"@tonya_papernaya И @maxim_matveev_ в сериале #триггер 🎬", - написала в посте Сумская.

Из хештегов стало ясно, что девушка появилась в теледраме "Триггер", рассказывающем о московском психологе, который использует необычный метод в работе.

Напомним, Между Сумской и ее мужем встал другой мужчина

Как сообщала Politeka, Сумская показала очень смелое фото на пляже.

Также Politeka писала, что полуголая Роксолана показала себя без макияжа.