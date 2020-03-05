Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, пассия экс-вице-премьера Павла Розенко, опубликовала новое яркое селфи

Звезда предстала в красивом наряде с ярким принтом, пишет Politeka.net. Верх был немного спущен с плеч звезды, в результате была отчетливо видна маленькая цепочка с кулоном.

Елена-Кристина улыбалась и смотрела в камеру своими зелеными глазами. Рыжие волосы теледивы от солнца стали совсем светлыми.

Девушка улыбалась и выглядела очень свежо.

"Образ из нового (пятого) сезона 🥳🥳🥳

Вот так я ждала итальянского принца, а пришло ТАКОЕ🙈🙈🙈

Что ни в сказке сказать, ни пером описать- только в новом сезоне посмотреть 🤩🤩🤩

Дату премьеры скоро сообщу!💥💥💥💋😍", - написала звезда, анонсируя новый выпуск шоу, в котором снимается.

За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Быстрее, ЛОМКАААА, нужны доза аферистооооооф в ситях ❤️❤️", "Вы уже 7 пост обещаете сказать дату😅", "Жалко что последние сезоны не выходят на русском только на украинском поэтому сейчас сижу и учу украинский язык!!", "Мы уже очень ждём новый сезон 😍А вы здесь очень светлая и солнечная 💜", "А он будет не на русском? :(", "Уже дождаться не могу 🔥🔥", "Ааааа, как же хочется новых выпускоооооов🔥🎉", "Заинтриговали 😣😌😭➕💯😃😒💯🤣😣🙃🙃???", "Что же там может быть? Принц на чёрном коне 😄", "Вы классная)", - написали пользователи сети.

Напомним, Елена-Кристина Лебедь рассказала, как с ней приключился пренеприятнейший конфуз.

Звезда была в полосатом пуловере, оранжевой легкой курточке и джинсах. Девушка стояла возле черного внедорожника, улыбаясь и прикрывая область под правым глазом предметом, похожим на огромную креветку.

По ее словам, она получила нечаянно синяк под глазом, ударив саму себя дверью.

Ранее мы писали, что любовница Розенко позировала в машине, а на ее лице красовались патчи для глаз. Телеведущая использовала фильтр-маску, добавив к своему портрету ушки кошки.

«Дорогая, а че не смеешься- не смешной анекдот? Дорогой, да это я прям ржу!!! Патчи - такие патчи», - подписала снимок девушка.

Напомним, что любовница Розенко ошарашила видом, обтянув "кости" в тесный наряд: "Господи, вы такая...".

Как сообщала Politeka, Елена-Кристина Лебедь похвасталась ночными развлечениями с Розенко, пикантное видео: "Зачем вам трусы?".

Также Politeka писала, что невеста экс-министра Павла Розенко ошарашила снимком рядом с полуголым незнакомцем: "На Сулеймана явно не похож".