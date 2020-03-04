Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала на архивном фото свою маму

Артистка довольно часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео. Этот раз не стал исключением, информирует Рoliteka.net.

По завершению отпуска артистка отправилась домой, в Киев. Дома звезда показала, как проводит время с детьми и как отдыхает вечером. Однако сегодня певице удалось приятно поразить публику, показав архивные кадры с мамой.

На своей странице в Instagram Слава опубликовала кадр из фотосессии с мамой Тамарой Кузнецовой, а также показала снимок страницы журнала со своим интервью.

«Когда женщина принимает решение родить ребенка, она берет на себя ответственность за всё: своё здоровье, карьеру, финансовое благополучие, воспитание, счастливое будущее своих деток… ну и далее по списку)))🤣⠀

Так случилось с моей мамой, которая в одиночку, закатив рукава, ставила на ноги двоих дочерей. И таки поставила!👌🏼🙌🏼❤️ Сейчас мама — моя главная поддержка 24/7. Мы еще никогда не были настолько близки и открыты друг к другу», – написала Слава под новым и трогательным постом.

Ранее мы писали, что Слава показала стройную фигуру в светлом купальнике. Отметим, подтянутые формы артистки и секрет стройности звезды всегда интересовали поклонников.

Каждая женщина мечтает о подобной фигуре, поэтому многие интересуются способами похудения певицы. Так, на своей странице в Инстаграм ранее Каминская призналась, что решила испытать на себе интервальное голодание. На эту диету звезду вдохновил опыт мамы.По словам артистки, суть диеты заключается в режиме питания спустя определенные промежутки времени.

Похоже, такая диета действительно очень действенно сказывается на фигуре, поскольку под новым постом любопытные поклонники Славы принялись нахваливать формы артистки, а также расспрашивать ту об уже ранее рассказанных секретах такой фигуры.

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