Последние 10 лет в Украине очень популярны различные талант-шоу, которые пришли к нам с Запада. Благодаря ним многие талантливые артисты получают возможность пробиться в шоу-бизнес

Рoliteka.net решила вспомнить, кто из украинских звезд стал известным благодаря участию в шоу «Голос країни», которое уже 10 лет транслируется на «1+1».

Скандальная MARUV когда-то давно была вполне скромной девушкой Анной Корсун, которая пыталась покорить не только шоу «Голос», но и шоу «Х-фактор» на СТБ. Впрочем, ни в одном, ни в другом шоу Анна не достигла большого успеха.

После проб и ошибок, неудачного сотрудничества с продюсером Юрием Никитиным Корсун таки нашла себя и превратилась в MARUV, которая сегодня собирает аншлаги на своих концертах.

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая участвовала в 4 сезоне проекта «Голос», а позже в составе группы принимала участие в «Х-факторе».

Девушка пришла на «Голос» в надежде, что звездные тренеры оценят ее вокальные способности, так как не увидят сразу ее проблем с лишним весом. Сегодня Зарицкую любят тысячи украинцев, а девушки, которые имеют проблемы с лишним весом, вдохновляются ее историей.

Никита Алексеев, который выступает под псевдонимом ALEKSEEV, также прославился благодаря участию в «Голосе». Он, как и Зарицкая, принимал участие в 4 сезоне проекта.

Несмотря на то, что Алексееву не удалось пройти дальше первого прямого эфира, его звездная наставница Ани Лорак помогла ему снять дебютный клип. Так зажгалсь звезда невероятного музыканта, которого сегодня обожают миллионы во всех странах СНГ. Кстати, Алексеев даже принимал участие в Евровидении от Беларуси.

Добавим, что благодаря «Голосу» зажглись такие звезды как Кристина Соловий, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко. Последние, кстати, влюбились друг в друга во время участия в проекте.

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