27-річна вокалістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька здивувала новим знімком з татуюванням на обличчі

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. На знімку дівчина стоїть боком, а прямо на обличчі в неї зроблено тату. Як виявилося, татуювання не справжнє. Це тимчасовий малюнок, який Зарицька запропонувала зробити своїм фанатам.

«Закарбувати неймовірні емоції в серці і на тілі. Ми підготували кілька спокусливо-цікавих тимчасових тату by KAZKA», - повідомила співачка.

Вона попросила своїх прихильників зробити тату на концерті 4 березня, який гурт дає в Палаці Спорту. Відзначимо, що в Олександри на щоці зображено обличчя дівчини з індійськими мотивами.

За годину фото Зарицької зібрало понад 1,5 тисяч лайків. Схоже, шанувальникам сподобалася її ідея.

«Боже, це неймовірно круто і красиво», «Чарівно, як і ваша Казка», «Вввоооуууу як круто виглядають тату», «Як завжди красива», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що група поділилася новим спільним знімком. У кадр потрапили троє учасників колективу: вокалістка Олександра Зарицька, сопілкар Дмитро Мазуряк і мультиінструменталіст Микита Будаш. Усміхнена Саша опинилася по центру між двома красенями-музикантами, які пустували й сміялися.

Група KAZKA стала відомою після участі в шоу Х-фактор. Але справжній прорив їм принесла пісня «Поплакала». Цей сингл потрапив у всесвітній чарт SHAZAM. Таким чином KAZKА стала першою українською групою, яка потрапила в цей чарт. Крім цього, KAZKA є рекордсменом серед українських артистів в YouTube. Їх пісні очолювали музичні рейтинги у багатьох країнах світу.

Нагадаємо, що музикант групи KAZKA потрапив в лікарню через жарти про харків'ян: "якщо будете ображати, то...".

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