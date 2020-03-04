Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила личным фото

Звезда сети и ТВ покрасовалась в компании симпатичных родственников. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Леси. Так, ведущая позировала рядом со своими племянниками - у старшей девочки был день рождения:

"С днем рождения, моя маленькая принцесса".

На снимке Леся в забавной шапочке рядом с малышами улыбалась и выглядела счастливой. Привычных откровенных нарядов, шутливой манеры поведения и близко в данном случае не было видно - Никитюк была сама нежность и обаяние.

На фото малышка-именинница красовалась со светлого окраса песиком и также улыбалась, вокруг был виден прадничный антураж: воздушные шарики, подарки.

Поклонники Леси в сети присоединились к поздравлениям и пожелали малышке всего наилучшего, а также отметили, что Леся светится от счастья рядом с родными и ей идет "роль мамки".

Также ранее звезда показала кадры из отдыха с подругой, с которой отправилась в магазин и даже похвастлась подборкой зимней одежды, которую примерялала. Так, девушка вместе с подругой позирует во время выбора одежды. Обе девушки при этом в одном белье. Никитюк в какой-то момент понимает, что «засветила лишнее» и пытается прикрыть тело шубой, достающей ей до колен.

Сама артистка выглядела весьма соблазнительно и красиво, однако пользователи не смогли прокомментировать ролик, поскольку Леся представила его в разделе Стори. На фан-аккаунтах данное видео появилось также спустя некоторое время.

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