Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон побывали на приеме, организованном ирландским министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени в Дублине

Пара побывала в Ирландском музее литературы, в рамках трехдневного тура Кембриджей по Ирландии, передает Politeka.net,

Для выхода герцогиня Кембриджская выбрала малиновое в серный горошек винтажное платье бренда Oscar de la Renta. На наряде был воротник-волан, а также аккуратные пуговицы.

Завершали образ Кейт сумочка и туфли-лодочки: "Как не завидовать ее образу". Волосы красотка убрала в хвост, засветив красивые сережки.

Герцогиня также играла в теннис в Ирландии. Для этого она выбрала облегающие брюки и блузу в белый горох.

Кроме того, пара прогулялась по холмам Ирландии в графстве Мит, где даже побывала в коровнике.

К слову, принц и его супруга также поупражнялись в кулинарии на кухне в Саванна-Хаус - жилом учреждении, управляемом благотворительной организацией социальной справедливости Экстерн, в графстве Килдэр.

Напомним, герцоги Кембриджские «проиграли» принцу Гарри и его супруге Меган Маркл в популярности.

Соревнования на уровень популярности членов британской королевской семьи устроило издание New York Times, пригласив к участию мониторинговую службу.

В итоге выяснилось, что Гарри и Меган опередили Уильяма и Кейт с огромным отрывом по лайкам в Инстаграм: девять из десяти снимков были опубликованы герцогами Сассекскими и выиграли на фоне Кембриджских.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон предстала в сине-зеленых спортивных штанах от Zara стоимостью в почти 200 гривен. Также на Кейт был зеленый джемпер и кроссовки от Marks & Spencer, уже подороже, за 1000 гривен.

Тем не менее, наряд сидел на подтянутой фигуре Кейт идеально, несмотря на то, что она, видимо, совсем не следит за модой.

В таком виде она посетила лондонский стадион в Олимпийском парке в Стратфорде.

Напомним также, что Кейт и Уильям взяли выходные, чтобы провести время со своими чадами. Семья отправилась на ферму в Норфолк. Принц сам рассказал, что он с женой и детьми принимали роды у овец.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.