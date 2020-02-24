Не всем детям было легко

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стараются показать детям жизнь вне стен Букингемского дворца

Родители водят детей в бюджетные заведения, вместе они посещают парки, музеи, а также устраивают веселые игры.

На прошлой неделе Кейт и Ульям взяли выходные, чтобы провести время со своими чадами. Последние, а в частности Джордж и Шарлотта, сейчас находятся на школьных каникулах. Семья отправилась на ферму в Норфолк, пишет hellomagazine.

Принц сам рассказал, что он с женой и детьми принимали роды у овец. Шарлотта сначала отнеслась опасливо, а Джордж наоборот был очень активным. Самый младшенький, Луи, восторгался тракторами.

Уильям рассказал, что детям понравились новорожденные ягнята - они сами пасли животных и кормили их.

Напомним, сестра жены принца Гарри, Меган Маркл, завидует Кейт Миддлтон. Об этом заявила сводная сестра первой из указанных герцогинь.

По мнению родственницы, Маркл специально объявила о переезде в Канаду и самоустранении от исполнения королевских обязанностей за день до 38-го дня рождения герцогини Кембриджской.

Таким образом, герцогиня Сассекская показала свое неуважение к королевскому протоколу.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон стала героиней британьского шоу "Счастливая мама, счастливый ребенок", где призналась, что не чувствует себя идеальной матерью.

В частности, супруга принца Уильяма сразу призналась, что ее тревожит чувство вины перед детьми за свои действия или слова.

Герцогиня Кембриджская признала, что чувство вины ее начало преследовать после появления детей, потому что она "чувствует огромную ответственность" перед ними.

Напомним также, что после того, как принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Канаду, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось искать им замену.

На днях Кейт и Уильям посетили оборонно-медицинский реабилитационный центр Стэнфорд Холл в Лафборо в компании принца Чарльза и его жены Камиллы Паркер-Боулз.

По словам экспертов, на указанном мероприятии прошла премьера нового состава «великолепной четверки».

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.