От модели нельзя оторвать глаз

Дочь украинского политика Михаила Добкина, Алла, сделала селфи в машине

Девушка обладает очень красивой внешностью, которой хвастается в своем Инстаграм, пишет Politekа.net.

Модель опубликовала фото, на котором позирует в своем авто. Девушка предстала в черной футболке с белой надписью, из-под которой выглянула цепочка с крестиком.

Звезда протянула руку с телефоном и посмотрела в камеру своим красивым взглядом. А пальцами второй руки прикоснулась к пухлым губам.

Алла закинула светлые волосы набок. На лице красотки будто совсем нет макияжа и кроме глаз, лишь выделяются красиво уложенные брови.

Стоит отметить, что тонкую талию дочери Добкина подчеркнули джинсы на высокой посадке.

Дополнил простой, но стильный образ - красный браслет на руке.

"А вообще..я хочу к морю🖤", - подписала фото модель.

За 10 минут публикация собрала почти 200 лайков и несколько комментариев.

"Красавица ❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Билет-самолёт- море)", "Ого, какая!", - написали пользователи сети.

Напомним, дочь Добкина представила в Инстаграм фото со своей бабушкой, Аллой. Перва позировала в пальто, а ее родственница - в яркой куртке с мехом.

У Аллы - естественная красота, на ней практически нет макияжа, на лице выделяются лишь брови и ресницы.

А красоту бабушки подчеркнули зеленые тени и неяркая помада. Обе выглядят свежо и довольными.

Ранее мы писали, что Алла Добкина позировала на скамейке в красном костюме, забросив одну ногу на другую. У девушки расстегнут пиджак, поэтому в кадр попадает узкий топ с глубоким вырезом в районе груди.

По словам Добкиной, люди сегодня могут влюбиться с первого лайка, а многие девушки специально выставляют побольше откровенных снимков, чтобы собрать больше лайков от мужчин.

Напомним также, что Алла Добкина предстала в простом и весеннем образе во время пешей прогулки:

«ДаблМарик😂❤❤», - подписала украинская знаменитость фото.

На снимке она держала своего малыша, который, вероятно, только учится ходить, а на другом - за руку мальчика держал брат Аллы, также Марк.

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

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