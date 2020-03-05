Знаменитая украинская певица Настя Каменских представила новый имидж, удивив блестящим мини-платтям

Настя Каменских является активным пользователем социальных сетей, поэтому ежедневно артистке приходится представлять поклонникам новые снимки, видео и посты с личными заметками, пишет Рoliteka.net.

Выходит это у певицы весьма успешно, ведь каждый ее снимок собирает множество комментариев, а видеозаписи вызывают неизменную бурную реакцию среди фанатов.

В этот раз певица представила один из кадров, сделанных во время весенней фотосессии в необычном платье.

Блестящая ткань необычного оттенка напоминает латекс, однако это не он. По мнению пользователей, необычный наряд придал загорелой коже певицы бронзового оттенка. Так, на представленном кадре Настя также показала лицо с минимумом макияжа, что пришлось по вкусу комментаторам.

«Good day ☀️Весна незаметно придает настроения, преображает все вокруг и внутри нас 🌸», – отметила Настя под новым постом.

А вот что написали сами пользователи:

«Какая красивая😍 С весной ❤️», «Как дела с Потаповым элефанте», «Шикарная красавица! 💋👍❤️😍🔥😚💖💘», «Bella🔥🔥🔥🔥», «Красивая фигура легко», «Фантастическая❤️», «евольно вспоминается стихотворение Агнии Барто про резиновую Зину........."Она была разиней, резиновая Зина........"».

Ранее Настя Каменских примерила необычный образ и обратилась к своим поклонникам.

Судя по всему, певица решила удивить поклонников чем-то новеньким и примерила на себя нестандартный образ. Каменских поделилась новым снимком, на котором позирует в оригинальном пиджаке в яркую клетку с затянутым на талии поясом. А вот вместо обычных брюк или юбки певица решила дополнить свой наряд обтягивающими черными велосипедками. Ее образ также дополняют стильные очки и роскошный высокий хвост.

«Как ваш день?», - поинтересовалась Настя у своих фанатов.

В комментариях к фото поклонники засыпают певицу комплиментами.

«Дерзкая Красотка», «Какие ножечки», «Крутышечка любимая, ты красотка», «Прекрасная, ноги бесконечные», «Сегодня у нас в Беларуси тепло 15 градусов тепла настоящая весна. А вы Настя Каменских выглядите очень красивая. Красивее самой Рианы», - пишут люди.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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