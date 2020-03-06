А вы помните, как начиналась их карьера

Украинские талант-шоу любят не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Многие артисты пропадают с экранов телевизоров после окончания шоу, но некоторым удается по-настоящему прославиться

Politeka.net вспомнила самых ярких звезд Х-фактора, которые добились популярности после участия в проекте.

Пожалуй, самым популярным артистом, который участвовал в украинском Х-факторе, является Дмитрий Монатик. Сегодня он популярней даже тех судей, которые критиковали его во время первого сезона шоу. В 2010 году Монатика объединили в дуэт с Иваном Сафаровым.

Парни заняли лишь 9-е место в шоу, но это только подзадорило талантливого музыканта двигаться дальше. Сначала он писал песни для популярных исполнителей, после чего успешно устроил и свою музыкальную карьеру. Сегодня Монатик собирает стадион, а когда-то рэпер Серега говорил ему, что он «не будет блистать».

Популярная украинская певица Мишель Андраде, которую продвигает продюсерский центр «Мозги», тоже принимала участие в «Х-факторе». Она заявила про себя во время 4 сезона шоу. Отметим, что Андраде не дошла до прямых эфиров, но зато добилась большей популярности, чем все участники 4 сезона шоу.

Украинская рэп-исполнительница Алина Паш заняла третье место в 6 сезоне шоу «Х-фактор».

Сегодня артистка очень популярна благодаря своей необычной манере исполнения и яркому образу. Девушку даже пригласили исполнить отрывок из Гимна Украины во время Дня Независимости.

Популярная группа KAZKA участвовала в 8 сезоне «Х-фактора». Они заняли 7-е место, но засияла ярче всех своих конкурентов. Сингл «Плакала» стал самым популярным украиноязычным хитом в мире.

Костя Бочаров, известный как MELOVIN, стал победителем 6 сезона шоу «Х-фактор».

На сегодня он самый известный из всех победителей шоу. Большинство из них пропали с телеэкранов, как-будто их и не было никогда.

Напомним, что MELOVIN стал отцом, видео с ребенком взорвало сеть: "Мой маленький принц".

Как сообщала Politeka, солистку KAZKA зажали со всех сторон, горячее фото облетело сеть: "Вот это праздник!".

Также Politeka писала, что жаркая жена Монатика потрясла своими формами в черном купальнике: "Зажигательная".