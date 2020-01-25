Дружина українського співака Дмитра Монатіка Ірина показала нове фото з відпочинку

На знімку Ірина позує в "кошику", яка підвішена на пальмі. Дружина Монатіка була тільки в одному закритому чорному купальнику і окулярах. Волосся при цьому були розпущені. На тлі можна побачити пальми, пісок і море. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щоб січень наступного року був таким сонячним і безтурботним , потрібно буде гарненько попрацювати протягом 2020 року, всім щиро бажаю продуктивного року", - написала Монатік під фотографією.

Фанати встигли поставити майже чотири тисячі лайків і залишили кілька коментарів:

"Спасибі, і вам", "Спасибі, і вам також добре провести час", "краса і ви красуня!!!", "Спасибі. будемо старатися!", "Сімейні канікули - велике щастя! Взаємно бажаю насиченого, успішного, музичного року! Завжди чекаємо в гості", "Взаємно".

Раніше ми повідомляли, що дружина відомого українського співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, опублікувала нове фото в купальнику.

Дружина знаменитості часто радувала своїх шанувальників знімками з курорту, однак, за її словами, відпочинок підходить до кінця.

Ірина опублікувала знімок в чорному сдельном купальнику. Жінка похвалилася розкішними формами. Дружина артиста виставила струнку ніжку вперед, і поклала на неї руку. Глибоке декольте купальника трохи привідкрило груди красуні, підкресливши її апетитні принади.

Повідомлялося, що роздягнена дружина Монатіка покрутила соковитими формами на камеру, співак не стримався.

Ірина в цей раз позувала в рамки для фото на якомусь курорті. На першому фото вона п'ятою точкою притулилася до рамці, на другому розгорнула голову в профіль, а на третьому - взялася за верх рамки руками. Монатік позувала в одному купальнику, правда закритому.

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