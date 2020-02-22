Український співак MELOVIN поділився в мережі важливою новиною

Про це учасник Євробачення від України розповів на своїй сторінці в соцмережі Instagram, повідомляє Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) опублікував зворушливе відео, на якому він крокує з дитиною на руках під церковний дзвін. Спочатку здається, що йде як на каторгу, адже його обличчя серйозно, на очах – чорні окуляри, а також він одягнений у все чорне. Більш того, MELOVIN навіть кроки робив у такт дзвін дзвонів. Після чого артист починає посміхатися і повертає дитину до себе обличчям. Епатажний у всьому співак не зміг і тут не здивувати публіку.

«Сьогодні 22 лютого 2020 рік! День усвідомлення і щастя! Я став хрещеним татом! Мій маленький принц! Леонід Ілліч! Рости здоровим і не бійся мріяти! Я буду завжди поряд!», – написав він зворушливий пост у мережі на своїй сторінці.

У мережі меловинаторы (так звуть себе фанати виконавця) почали активно вітати Бочарова в коментарях, і навіть уявляти, яким він буде батьком для своєї дитини в майбутньому. Деякі навіть подсмеялись, що маленький Льоня буде кликати його «дядьком Мелом».

«Уявляю, як мило буде звучати "Дядько Мел"», «впевнена що ти будеш гарним татом💞 але пізніше 😂», «прекрасні😻😻😻 малюкові дуже пощастило з хресним татом!», «Тепер і ти будеш, ніби ангелом-охоронцем для когось», «коли будеш татом, а?», «Дитина в шоці?😂. А взагалі дуже мило і вітаю», «Явно найкращий хресний тато буде в нього!😍», «Цей малюк ще не знає хто його хресний❤️😂🔥❤️❤️», «Вітаємо 💖 Він такий милииий», «Боже як це мило❤️❤️❤️ Спочатку подумав що це твоя дитина поки текст не прочитав)))», «Ти як молодий татусь 😻», «Вітаю!!!!😱😱😱❤❤❤❤ Яке щастя!!!», «Градус милоты зашкалює ❤️❤️❤️ Вітаю тебе і малюка з таким важливим днем!», – захоплюються фанати і фанатки українського артиста.

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