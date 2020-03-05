Украинская певица MARUV показала, как проводит вечер с мужем после светского мероприятия

Только вчера утром Анна показала в разделе Стори Инстаграм новый образ - прическу в стиле "Мальвины", появившись на важном мероприятии в новом имидже. В течении дня звезда делилась кадрами и рассказывала, как провела время в компании коллег, сообщает Politeka.

По завершению отдыха певица представила домашние кадры и умилила сеть снимками и видео с мужем. Как известно Анна не показывает супруга в социальных сетях, не устраивает с ним фотосессий и не афиширует личную жизнь в целом.

В этот же раз певица решила показать, что романтика им не чужда: в разделе Стори на серии кадров Корсун показала, как любимый муж расплетает ее те самые косы "мальвины", которые так взбудоражили поклонников звезды.

Молодой человек аккуратно снимал накладные волосы - трессы - с локонов жены, а также улыбнулся, заметив, что Анна его снимает. Сама же артистка позировала без смущения в простом кружевном черном лифчике, периодически смеясть в камеру.

До этого певица решила окончательно озадачить публику откровенным кадром.

Так, MARUV анонсировала новый выпуск своего видеоблога под названием «Новая сила киски» с очень провокативной фотографией. На представленном кадре видны лишь ягодицы артистки в кружевном розовом белье, что возмутило сеть своей откровенностью.

Пользователи гневно выразили свое мнение по поводу увиденного:

«Все мы понимаем о чем у вас песни, они даже нравятся иногда, но это фото реально деградируещее», «слишком откровенно, зачем? привлечь внимание? мне не нравится, даже не красиво», «Сельские киски,в зоне не прополотой ридиски», «Ну это уже вообще! Ты что киска? До такой степени эпатаж уже слишком!», «Это ужас какой-то, а не творчество...что дальше, по*но?! Жесть.. отписка», «Пи***ц 🤦🏻‍♀️ куда мы катимся ?», «Трек напевно буде як завжди крутим, але така відвертість це не круто, перепрошую», «Ну это что-то уже из клипов Линдемана! ))».

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