Многодетные семьи сегодня – это большая редкость. Чаще всего пары останавливаются на одном или двух детях. Но среди знаменитостей нередко можно встретить огромные семьи, которые, к тому же, очень дружны между собой

Politeka.net вспомнила самых известных многодетных родителей.

Одной из самых известных многодетных мам, безусловно, является голливудская актриса Анджелина Джоли. У нее шестеро детей, трое из которых – биологические. Звезда начала усыновлять детей из разных уголков планеты, когда ей стукнуло 27 лет.

Мальчика Мэддокса она усыновила в Камбодже. По слухам, в планах Джоли подарить семью еще одному ребенку.

Легендарный футболист Дэвид Бекхем и его жена Виктория имеют четверых биологических детей – троих мальчиков и одну девочку. Стоит отметить, что звездные родители уделяют много времени своим детям, они очень близки.

Светская львица, звезда Инстаграма Ким Кардашьян – мать четверых детей. Двоих она родила сама, а двое наследников появились на свет при помощи суррогатной матери. При чем, одно пополнение в семье произошло в 2018 году, а второе – в 2019 году. Все дети Ким от ее мужа, рэпера Канье Уэста.

Рекордсменом по количеству детей можно назвать комедийного актера Эдди Мерфи. У него 10 детей от разных женщин. Пятеро наследников родились в первом браке с Николь Митчел.

Двое детей у актера есть от женщин, которые не были связаны с шоу-бизнесом. Дочку родила актеру Мел Би из Spice Girls. Правда, до теста на ДНК Мерфи отказывался признавать отцовство. Еще двое детей у голливудской звезды появилось уже после 2016 года.

У модели Хайди Клум четверо детей. Первого ребенка модель родила вне брака, трое детей появились в браке с музыкантом Силом. Недавно в СМИ появились слухи, что модель снова беременна от своего молодого мужа, солиста группы Tokio Hotel Тома Каулица.

Напомним, что семейство Бэкхемов закатили грандиозный праздник для детей: кадры роскошного торжества слили в сеть.

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