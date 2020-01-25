Колишнє подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт воз'єднаються заради бізнесу.

Зоряна пара, попри розлучення, спільно випустить рожеве шампанське, повідомляє DailyMail. Справа в тому, що Пітт і Джолі володіють виноробнею Château Miraval, тому вони продовжують залишатися бізнес-партнерами.

«Хоча у Пітта і Джолі є багато особистих розбіжностей, вони продовжують співпрацювати як ділові компаньйони», - розповів інсайдер.

За словами джерела, шампанське випустять через кілька місяців.

Як відомо, в 2011 році зоряна пара придбала замок і виноградник у Франції за 67 млн доларів. Там же Джолі і Пітт зіграли весілля. Після розлучення вони вирішили не продавати маєток, а залишити його у спадок дітям. Поки ж виноробний бізнес зоряного сімейства не зупиняється. Вино продовжують виробляти і продавати по всьому світу. До речі, в Україні цей напій теж можна купити. Пляшка вина від Бреда Пітта обійдеться в 600-5000 гривень.

Цікаво, що багато голлівудських зірок випускають алкоголь власної торгової марки. Вони запускають такий сімейний бізнес не стільки заради заробітку грошей, скільки заради створення самого бізнесу, який надалі можна буде передати своїм спадкоємцям.

Наприклад, відомий футболіст Девід Бекхем випускав власну марку шотландського віскі, а популярний співак Джастін Тімберлейк випускає текілу власного бренду. Голлівудська зірка Дрю Беррімор, як і Пітт з Джолі, випускає вино. Також власне вино випускають такі зірки, як Сем Нілл, Кайл МакЛахлан, Крістофер Ламберт і Річард Гір. А італійський дизайнер Роберто Каваллі випускає власну горілку.

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