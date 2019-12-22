Зоряна пара Девід і Вікторія Бекхем хрестили своїх молодших дітей

Як повідомляє Politeka, перші знімки розкішного хрещення виклала на своїй сторінці в Instagram Вікторія Бекхем.

Наголошується, що важлива подія відбулася у Великобританії, неподалік від їх родового маєтку в місті Котсуолд.

Хрещеними батьками 14-річного Круза і 8-річної Харпер стали актриса Єва Лонгорія і співак Марк Ентоні.

"Яка честь бути хрещеною мамою самого милого дівчинки в світі! Люблю тебе", – написала Єва Лонгорія на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, Девіда Бекхема помітили на стадіоні, цілує 7-річну дівчинку. Втім, виявилося, що футболіст просто зводив свою дочку Харпер на жіночий футбол, яка, як і її три старших брата дуже любить цей вид спорту. Тато з донькою відвідали матч чемпіонату світу з футболу серед жінок між збірними Англії і Норвегії.

Фотографи, просто не відриваючись, знімали Девіда і Харпер. Було видно, що дочка і батько отримують справжнє задоволення від спільного проведення часу. Дівчинка відчайдушно вболівала за англійок, ділилася з татом улюбленими цукерками.

А коли стало ясно, що збірна Англія здобула перемогу над Норвегією з рахунком 3:0, Девід не втримався і поцілував дочку в губи.

Тим часом, 45-річна дружина відомого англійського футболіста Девіда Бекхема — дизайнер Вікторія Бекхем стала окрасою журналу Vogue Germany. Розкішна зірка постане перед шанувальниками в напівоголеному вигляді. Жінка прикрила груди лише піджаком в клітку.

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