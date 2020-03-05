Відома голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі після розлучення з чоловіком Бредом Піттом досі самотня

Після розриву відносин пройшло вже більше трьох років, а артистка все ніяк не може знайти собі другу половинку. Приятелька Джолі розповіла, що зірка вже почала втрачати надію на побудову нових відносин.

Анджеліна впевнена, що не може побудувати нові відносини, так як під час шлюборозлучного процесу у неї склався імідж «лиходійки», яка зруйнувала власний шлюб, пише National Enquirer. Актрису ЗМІ завжди виставляли поганою, тому тепер чоловіки бояться її.

«Вона ходила на кілька побачень, однак з цього нічого не вийшло. Це її дуже засмучує. З моменту розлучення з Бредом єдині чоловіки в її житті – це її охоронці», - розповіло джерело.

Через погану репутацію Джолі навіть нібито зважилася піти на крайні заходи, а саме: почала відвідувати ворожок і ясновидців. Одна з ворожок запропонувала спосіб приворожити чоловіка.

Зараз Енджі твердо має намір спробувати ритуал, який потрібно проводити при місячному світлі, з використанням меду, рожевих свічок.

Нагадаємо, актриса давно хотіла всиновити чи удочерити ще одну дитину з бідної країни, але їй не дозволяв колишній чоловік Бред Пітт. Тепер же Джолі ніхто не завадить, і вона почала активну підготовку до поповнення сім'ї.

Відомо, що зірка вже виховує шестеро дітей: синів Меддокса, Пакса, Нокса, а також дочок Захару, Вів'єн і Шайло. Остання нібито змінила ім'я на Джон, щільно готуючись до операції зі зміни статі, при цьому приймаючи гормональні таблетки.

Раніше ми писали, що багато років тому Анджеліна Джолі закохалася у модель Дженні Лінн Шиміцу, з якою вона могла вступити в шлюб.

Анджеліна Джолі зустрічалася з Дженні Лінн кілька років і між ними навіть зберігалися відносини, коли у них були інші партнери. У той час Джолі було 20 років, а її обраниці - 30.

Варто відзначити, що Дженні Лінн раніше зустрічалася з Мадонною. Як розповідала модель, співачка могла викликати її в будь-який час дня і ночі з будь-якої точки світу.

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