После рождения детей женщинам приходится нелегко, тем более некоторым очень тяжело вернуться к прежней форме

Звезды, которые стали мамами - не исключение. Предлагаем посмотреть на красоток, которые вышли в свет сразу после родов.

Актриса Блейк Лайвли недавно в третий раз стала мамой. Никакие беременности и рожджения детей не мешают ей щеголять по красным дорожкам, пишет goodhouse.ru.

Ирина Шейк спустя два месяца после рождения дочери появилась в желтом обтягивающем платье на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Крой наряда, глубокое декольте и разрез до бедра дали понять, что модель в отличной форме.

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл, появилась на публике спустя двое суток после родов. Девушка продемонстрировала, что женское тело меняется во время беременности и после, и это нормально.

Возлюбленная рэпера Тимати, Анастасия Решетова, вышла в свет спустя месяц после рождения сына. Девушка выбрала воздушное черное платье в пол с открытыми плечами.

Светлана Лобода поразила красотой на премии МУЗ-ТВ-2018 всего спустя месяц после родов. Звезда выбрала облегающее черное платье-миди, подчеркивающее фигуру.

Актриса Энн Хэтэуэй выбрала для своего первого выхода на премии Critics Choice Awards открытое платье с глубоким декольте. Звезда выглядела просто великолепно.

Герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, родила третьего ребенка утром, а вечером предстала перед фотографами в элегантном платье. На лице жены принца не было ни следа усталости.

Напомним, недавно Ирина Шейк засветилась в компании своего близкого друга Али Кавусси, но внимание ее поклонников привлекло кольцо на безымянном пальце.

Подписчики выразили уверенность в том, что дружбой тут уже и не пахнет.

"Не надолго этот", "Они точно пара", "Попала Иришка.... Зверям Веры нет.. ", - писали люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода одела простую, но от этого не менее стильную, комфортную одежду. Артистка устроила фотосессию на каменном ограждении, с которого открывается прекрасный вид на море.

Напомним, Лобода не увидела ничего зазорного в гастролях по РФ.

Как сообщала Politeka, Лобода удивила исхудавшей фигурой в спортивном костюме.

Также Politeka писала, что Лобода в маске показала, как развлекается в Париже.