Жена Никиты Преснякова, внука российской певицы Аллы Пугачевой, поразила красотой

Алена Преснякова - красавица-модель, которая часто публикует фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, на одних из последних фото красотка блистала в легком платье в горошек.

Наряд она затянула поясом на тонкой талии. Под расстегнутым вверху платьем виднелась цепочка.

Завершили образ модели черные сапоги.

Алена закинула волосы за ушки и смотрела своим чистым взглядом в камеру.

В посте модель рассказала, что всегда, когда муж устраивает ей романтические свидания, она не знает, какой наряд выбрать, но она нашла для себя хороший выбор в одном из магазинов.

За два часа пост невестки Пугачевой собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

"Алёна ты красотка! 👍❤️💋", "Во всех, Алена, ты нарядах хороша!!!", "Эльфийка 😻😻😻😻😻😻🤤🤤🤤🤤🤤🤤🔥🔥🔥🔥", "Красавица", "Прекрасное платье! 💜 Такое нежное и простое,ощущается лёгкость и романтичность😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Преснякова позировала вместе со мужем на фоне громадного букета цветов.

«Маленький приятный сюрпризик не может не обрадовать любимую) советую всем, кто хочет быстро намутить букет с доставкой прямо к подъезду», - говорится в подписи.

В ответ пользователи сети написали:

«такие красивые», «какая нежность», «бомба фотка – оба счастливы», «шикарная пара».

Напомним также, что невестка Пугачевой предстала в черном боди с пышными рукавами светло-персикового оттенка. Ее талию подчеркнул пояс с большой металлической бляхой, а на ногах красовались бежевые ботфорты.

Идеальная укладка, макияж естественных цветов, а также овальной формы серьги в ушах дополнили непревзойденный образ красотки.

Девушка бесстыдно похвасталась роскошным телом, давая поклонникам вовсю насладиться ее красотой.

Ранее сообщалось, что Алена Преснякова позировала в полном мейк-апе, демонстрируя «упругие» и пышные губы. Также звезда поделилась с поклонниками, где именно она «приводила себя в порядок».

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