Решение было не неожиданным, но специфическим

Один из ведущих шоу производства "Квартал 95" ЧистоNews - звездный комик Евгений Кошевой - оставил проект и теперь на месте "лысого из Квартала" появится весьма привлекательная особа с пышной шевелюрой

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы "Женского квартала" Ирины Сопонару:

"Уважаемые господа! Встречайте новых ведучих💥 Чисто News💥 сегодня сразу после...", - подписано новое фото белокурой артистки-красавицы. На снимке она и известный юморист и шоумен Степан Казанин смотрят: он на нее, она - перед собой.

Судя по опубликованному фото, артисты уже вжились в роли и с "серьезными" лицами намереваются рассказывать украинцам о главных новостях в юморной манере изложения, если можно так выразиться.

Ирина блистала в шоу "Женского квартала", и, наверное, также будет сиять в выпуске полушуточных, полусерьезных новостей. На снимке звездная красавица предстала в бежевом костюме с глубоким декольте.

Украинцам понравилось решение - теперь они будут лицезреть столь очаровательную даму на экранах еще чаще.

Напомним, что звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой покорил поклонников неожиданным новым образом. Одной из отличительных особенностей популярного юмориста всегда была его выбритая налысо голова. Однако, судя по всему, Евгений Кошевой начал задумываться о том, чтобы сменить имидж.

Так, на недавнем выступлении «Квартала 95» артисты решили посмотреть, как юморист будет выглядеть с длинными волосами. Для этого Кошевому пришлось примерить темный женский парик. Соответствующие фотографии появились на странице «Квартала» в Инстаграме.

«Как вам новая прическа @evgenii.koshevoi? На лето, конечно, жарковато, но на что не пойдешь ради красоты и съемок нового @improv_live!», — говорится в подписи к снимкам.

Напомним, звезда Квартал 95 сбросила все лишнее и показала свое достоинство.

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