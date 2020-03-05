Украинский ведущий Владимир Остапчук попал в новый скандал из-за резкого высказывания о сути «Евровидения»

Скандальные высказывания ведущего приводятся на странице Eurovision.ua в Инстаграм. Сообщается, что Остапчук прошелся по европейскому музыкальному конкурсу на концерте украинской группы KAZKA в Киеве, на разогреве которого он выступал 4 марта.

В частности, во время своего выступления Остапчук назвал «Евровидение» «конкурсом геев, инвалидов и фриков». Любопытно, что при этом именно Остапчук вел конкурс в Киеве в 2017 году.

Ведущий также удивил выпадом в адрес группы Go-A, которая должна будет представлять Украину на конкурсе в этом году. Так, Остапчук посоветовал музыкантам отказаться от поездки, ведь победителями якобы в любом случае станут конкурсанты из России.

«Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит (российская - Ред.) группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас», - заявил со сцены Остапчук.

Он также раскритиковал других украинских исполнителей, связанных с «Евровидением». Так, по мнению ведущего у победительницы нацотбора 2019 года MARUV «нет голоса, а есть только ноги», а участника «Евровидение-2018» MELOVIN ведущий и вовсе назвал «терминатором с катарактой».

В публикации подчеркивается, что после таких заявлений зрители освистали ведущего.

Ранее мы писали, что 1 марта Остапчук опубликовал у себя в соцсетях снимок, на котором видно женскую руку. Саму девушку он решил не показывать, учитывая не утихающий скандал вокруг его персоны, связанный с громким разводом.

«Весна – это любовь», - подписал Остапчук фотографию.

Ожидаемо, снимок вызвал волну возмущения в соцсетях, в комментариях у Остапчука оставили множество гневных высказываний. Людей возмутил тот факт, что Остапчук говорит о любви, хотя сам только недавно развелся да еще и оставил двоих детей.

В комментарии телеграмм-каналу Соломии Витвицкой Остапчук признался, что делает это ради провокаций. По его словам, он публикует подобные фото, чтобы у людей возникали вопросы.

Напомним, Остапчук после пикантного фото с любовницей ошарашил признанием.

Как сообщала Politeka, Остапчук показал общее фото с любовницей, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Остапчук изменился до неузнаваемости после развода: новое фото говорит само за себя.